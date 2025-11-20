Tragödie am Traumstrand: Zweijähriger von Gift-Qualle gestochen - tot

Alor Setar (Malaysia) - Tragödie am Traumstrand: In Malaysia wurde ein kleiner Junge beim Planschen im Meer von einer giftigen Qualle gestochen. Der Zweijährige starb.

Eine Würfelqualle hatte den kleinen Jungen gestochen. (Symbolbild) © JAN BIELECKI / JAN BIELECKI / AFP

Eine Familie aus Russland wollte mit ihrem kleinen Sohn Urlaub in Südostasien machen, von Thailand sollte es über Malaysia bis nach Bali gehen. Doch dann wurde der Traumurlaub zum Albtraum.

Beim Zwischenstopp am malerischen Archipel Langkawi in Nordmalaysia wurde der kleine Wladimir am Samstag von einer Würfelqualle gestochen, berichtet die Zeitung "The Star".

Dabei fing alles so harmlos an. Fröhlich planschte Wladimir (2) mit Mutter Olga (32) in Strandnähe. Dann ein Schrei. Eine giftige Würfelqualle hatte den kleinen Jungen gestochen.

"Meine Frau brachte mir mein Kind, und innerhalb von Sekunden hörte es auf zu atmen", schildert Nikita (33), der Vater, gegenüber Journalisten. Verzweifelt versuchte er noch, sein Sohn wiederzubeleben. Andere Badegäste eilten herbei, gemeinsam brachten sie Wowa, so sein Spitzname, zur Strandwache, wo sie versuchten, die Wunde mit Essig auszuspülen.

Doch das Quallen-Gift wirkte schnell. Der Zweijährige war da schon nicht mehr ansprechbar, wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Vier Tage lang kämpften die Ärzte auf der Intensivstation vom "Sultanah Maliha"-Krankenhaus von Alor Satar um Wowas Leben. Doch sie konnten ihm nicht helfen. Am Mittwoch um 21.46 Uhr hörte sein kleines Herz für immer auf, zu schlagen.