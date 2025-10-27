Tragödie an Schule: Junges Mädchen stirbt bei Sport-Event

Herblingen (Schweiz) - Trauer und Bestürzung an einer Schule im schweizerischen Herblingen (Bezirk Schaffhausen): Ein junges Mädchen ist bei einem Sport -Event ums Leben gekommen.

Das Mädchen kollabierte bei einem Fußballturnier im schweizerischen Herblingen. (Symbolbild) © 123RF/vharasymiv

Am vergangenen Samstag sei die gerade erst 13-Jährige der Gemeinschaftsschule Gräfler während eines von einem Verein organisierten Fußballturniers unvermittelt zusammengebrochen und noch auf dem Platz verstorben, berichten die Schaffhauser Nachrichten.

"Es war ein großer Schock für uns - mit so etwas rechnet man nicht", erklärte Kathrin Menk, Bereichsleiterin für Bildung in Schaffhausen, gegenüber der Tageszeitung.

Am Sonntagmorgen sei sie demnach von der Kriseninterventionsgruppe über den Tod des jungen Mädchens informiert worden.