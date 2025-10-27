Tragödie an Schule: Junges Mädchen stirbt bei Sport-Event
Herblingen (Schweiz) - Trauer und Bestürzung an einer Schule im schweizerischen Herblingen (Bezirk Schaffhausen): Ein junges Mädchen ist bei einem Sport-Event ums Leben gekommen.
Am vergangenen Samstag sei die gerade erst 13-Jährige der Gemeinschaftsschule Gräfler während eines von einem Verein organisierten Fußballturniers unvermittelt zusammengebrochen und noch auf dem Platz verstorben, berichten die Schaffhauser Nachrichten.
"Es war ein großer Schock für uns - mit so etwas rechnet man nicht", erklärte Kathrin Menk, Bereichsleiterin für Bildung in Schaffhausen, gegenüber der Tageszeitung.
Am Sonntagmorgen sei sie demnach von der Kriseninterventionsgruppe über den Tod des jungen Mädchens informiert worden.
Schaffhausener Bildungsreferent erschüttert über Tod von Mädchen
Sie selbst habe in ihrer gesamten Zeit als Zuständige für die Schaffhausener Schulen eine derartige Tragödie noch nie miterlebt: "Seit meinem Stellenantritt vor knapp sechs Jahren gab es keinen vergleichbaren Fall", so Menk - und versicherte: "Wir tun alles, um die Kinder so professionell wie möglich durch diese schwere Zeit zu begleiten."
Geschockt über das Unglück zeigte sich auch Bildungsreferent Marco Planas: "Wir sind fassungslos und tief bestürzt und mit unseren Gedanken bei dem jungen Mädchen und ihren Angehörigen."
Die Polizei hatte den tragischen Vorfall bereits bestätigt. Genauere Informationen sind bislang jedoch nicht bekannt.
