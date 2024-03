Tragödie bei Paragliding-Turnier: Fallschirm-Springer stürzt in den Tod

Zahlreiche Menschen filmten den grauenhaften Unfall. © Montage: Screenshot/X/@DjenX_Pi

Es sollte ein Fest werden, doch das "Open Paragliding Turnier" von Kon Tum (Vietnam) wurde von einer schrecklichen Tragödie überschattet.

127 Fallschirmsportler aus aller Welt trafen sich letzte Woche zum mehrtägigen Wettkampf in Zentralvietnam. Drei Tage lang wollten die Teilnehmer zeigen, was in ihnen steckt. Doch am Samstagmorgen kam es zu einem tödlichen Unglück, als der 39-jährige Paraglider Nguyen Anh Tuan zum Sprung ansetzte, berichtet das lokale Nachrichtenportal "Tuoi Tre".



Mehrere Videos zeigen den erschütternden Vorfall im Detail: Zunächst läuft alles glatt, der Sprung scheint zu gelingen. Dann passiert es: In einer Höhe von geschätzt 20 Metern, weht es den Paraglider plötzlich zur Seite.

Nguyen Anh Tuan hat keine Chance: Sein Schrim verheddert sich mit den Gurten, das Fluggerät fällt wie ein Stein vom Himmel. Der 39-Jährige kommt auf einer Wise hart auf und bleibt regungslos liegen.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen konnten die Ärzte nichts mehr für den schwer verletzten Paraglider tun. Nguyen Anh Tuan war nicht mehr ansprechbar und kam mit multiplen Knochenbrüchen und einer schweren Kopfverletzung in die Notaufnahme, wo er drei Stunden später verstarb.