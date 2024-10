Tragödie bei Waldarbeiten in Oberbayern: 25-Jähriger von Baum erschlagen

Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten dem Mann (†25) leider nicht mehr helfen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Der 25-Jährige und ein 35-Jähriger waren am Mittwoch gegen 10.30 Uhr mit Waldarbeiten für vom Borkenkäfer befallenes Holz in Laufen beschäftigt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach wurde der junge Mann dabei von einem gefällten Baumstamm getroffen.

Für den 25-Jährigen aus dem südöstlichen Landkreis Rosenheim kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Ob ein pflichtwidriges Verhalten zu dem Unfall führte, war zunächst unklar.