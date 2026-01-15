Tragödie nach Gebäudeeinsturz: Trümmer erwischen Brüder im Schlaf
Manacor (Mallorca) - Infolge eines Gebäudeeinsturzes auf Mallorca wurden zwei Brüder (18, 12) unter Trümmern begraben. Für den Älteren kam jede Hilfe zu spät.
Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 5.12 Uhr, war das Dach der Wohnung in der Gemeinde Manacor kollabiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Die herabfallenden Trümmer brachten daraufhin den Fußboden im Obergeschoss zum Einsturz.
Unglücklicherweise schliefen zu diesem Zeitpunkt zwei Brüder im Untergeschoss, als ihnen plötzlich die Decke auf den Kopf fiel.
Während der 18-Jährige noch an Ort und Stelle starb, konnte der 12-Jährige von den Einsatzkräften aus dem Schutthaufen befreit werden, wie das Magazin "Diario de Mallorca" berichtete.
Eingeleitete Ermittlungen der Nationalpolizei sollen nun klären, warum das zweistöckige Gebäude im Osten der Urlaubsinsel zusammenstürzte.
Erste Berichte lassen vermuten, dass das Bauwerk in einem äußert schlechten Zustand gewesen ist und bereits vor Jahren hätte überprüft werden müssen.
Titelfoto: Bildmontage: X/@BombersdeMca