Trauer um Charity Pierce (†50): "Mein Leben mit 300 Kilogramm"-Teilnehmerin tot
Cedar Rapids (USA) - Traurige Nachrichten aus der US-amerikanischen Show-Welt! Die "Mein Leben mit 300 Kilogramm"-Teilnehmerin Charity Pierce (†50) ist am Dienstag in einem Hospiz verstorben.
Die TLC-Bekanntheit litt nach Angaben ihrer Familie unter zahlreichen Erkrankungen. So kämpfte die 50-Jährige unter anderem gegen chronische Schwellungen und Flüssigkeit in der Lunge, teilte TMZ mit.
Doch nicht nur diese Krankheiten erschwerten ihr den Alltag. Im Dezember 2019 wurde bei Charity Nierenkrebs festgestellt - ein Schock für die ganze Familie. Nur wenige Monate später wurde die betroffene Niere operativ entfernt, berichtete Daily Mail.
Ihr gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich von Zeit zu Zeit jedoch so sehr, dass sie vor rund ein bis zwei Monaten in ein Hospiz gebracht wurde. Wie Charitys Angehörigen TMZ erklärten, sei die 50-Jährige gegen 1.20 Uhr (Ortszeit) im Beisein ihrer Familie verstorben.
Auf Facebook bestätigte Charitys Tochter Charly Jo den Tod der TV-Bekanntheit und widmete ihr einige bewegende Worte. "Eigentlich wollte ich es nicht posten, aber das ständige Telefonieren und das SMS-Schreiben bringt meinen Kopf zum Glühen", erklärte sie.
Charly machte deutlich, dass ihre Mutter nun bei ihren verstorbenen Liebsten sei. "Flieg hoch, Mama - ich hoffe du weißt, wie sehr ich dich liebe", schrieb sie.
In den vergangenen Tagen nahmen auf Social Media noch einmal zahlreiche Menschen von der 50-Jährigen Abschied und teilten einige TV-Momente von Charity.
Dank ihrer TV-Show-Teilnahme feierte Charity Pierce einen riesigen Abnehm-Erfolg
Charity Pierce gewann in der TLC-Show "Mein Leben mit 300 Kilogramm" die Herzen der Zuschauer. Bereits seit ihrer Kindheit kämpfte die 50-Jährige gegen ihr hohes Körpergewicht - doch die Geschichte dahinter ist erschreckend. Schon in jungen Jahren erfuhr Charity in ihrer Familie körperliche Misshandlung.
Wie das Nachrichtenportal Entertainment berichtete, wuchs die 50-Jährige mit einem Vater auf, der stark alkoholabhängig war. Immer häufiger fand Charity Zuflucht in Süßigkeiten, Fast Food und Softdrinks. Aus ihren anfangs normalen Mahlzeiten entwickelte sich rasch eine Esssucht.
Mit der Zeit nahm Charity so viel zu, dass sie an die 350 Kilogramm wog. Daraufhin entschied sich die 50-Jährige 2015, an der beliebten TV-Show teilzunehmen. Durch einen Magenbypass, viel Bewegung, gesünderes Essen und zahlreiche Hautstraffungen erzielte Charity einen extremen Abnehm-Erfolg.
Einige Jahre nach ihrem ersten TV-Auftritt stand sie wieder vor der Kamera - Dieses Mal bei "Mein Leben mit 300 Kilogramm: Das Wiedersehen". Dort zeigte sie stolz ihren neuen Körper und ließ die Zuschauer staunen. Denn: Charity hatte über 220 Kilogramm abgenommen.
Doch trotz ihres extremen Erfolgs begleiteten die 50-jährige Mutter zahlreiche Erkrankungen. Neben ihren körperlichen Beschwerden kämpfte Charity immer wieder gegen ihre Essstörung an.
Zu der genauen Todesursache äußerte sich ihre Familie bislang noch nicht.
Titelfoto: Fotomontage/Facebook/Screenshoot/Charity Pierce