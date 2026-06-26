Mit nur 21 Jahren: Fußballer ertrinkt beim Baden im Fluss

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Der 21-jährige Nachwuchsspieler Kenzo Kies starb mit nur 21 Jahren bei einem Badeunfall in der Rhône in Lyon, Frankreich.

Von Robert Semmler

Lyon - Der französische Fußball trauert nach einem tödlichen Badeunfall um Nachwuchsspieler Kenzo Kies. Der 21-Jährige vom Zweitligisten EA Guingamp kam nahe seiner Geburtsstadt Lyon (Frankreich) ums Leben.

Ein französischer Fußballer starb am Montag in der Rhône (Lyon).
Ein französischer Fußballer starb am Montag in der Rhône (Lyon).  © Uwe Anspach/dpa

Kies sei am Montag mit Freunden in der Nähe bei Temperaturen um 40 Grad in der Rhône baden gewesen, berichteten französische Medien. Das Baden sei an dieser Stelle gefährlich und eigentlich verboten.

Drei Personen hätten von der Feuerwehr gerettet werden können, Kies habe sich dagegen bereits in kritischem Zustand befunden und sei später gestorben.

Auch in Frankreich gibt es angesichts der großen Hitzewelle viele Badeunfälle mit Todesopfern.

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Sein Klub teilte den Tod in einem Post bei X mit. Andere Vereine wie die AS Monaco reagierten mit Kommentaren betroffen auf die tragische Nachricht.

Kenzo Kies (†21, Mitte) spielte beim Zweitligisten EA Guingamp.
Kenzo Kies (†21, Mitte) spielte beim Zweitligisten EA Guingamp.  © IMAGO / MAXPPP

Auch Kies' früherer Club AS Saint-Étienne reagierte erschüttert.

Dort hatte der Jungprofi, der im vorigen Somme nach Guingamp wechselte und dort in der zweiten Mannschaft spielte, sieben Jahre im Nachwuchs verbracht.

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa; IMAGO / MAXPPP

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