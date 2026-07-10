Deutscher Urlauber stirbt bei Angeltour in Norwegen
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Von Julia Wäschenbach
Øyslebø - Ein deutscher Urlauber ist bei einer Angeltour auf dem Fluss Mandalselva in Südnorwegen ums Leben gekommen.
Wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtete, ereignete sich das nun von der Polizei bestätigte Unglück bereits am vergangenen Freitag.
Der Mann sei bei dem Angelausflug in den Fluss gestürzt, hieß es.
"Es wurden sofort lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, doch leider konnte sein Leben nicht gerettet werden", zitierte NTB einen Polizeisprecher.
Der Tote war den Angaben zufolge Ende 60. Seine Angehörigen seien informiert, hieß es. Es gebe keine Anzeichen für eine Straftat.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa