Touristen-U-Boot im Roten Meer gesunken: Tote und Verletzte

Hurghada (Ägypten) - Im Roten Meer, vor der Küste Ägyptens, ist ein Touristen-U-Boot mit 45 Personen an Bord gesunken. Mindestens sechs Menschen sind ums Leben gekommen.

Das U-Boot war für das Unternehmen Sindbad Submarines unterwegs. © PR/Sindbad Submarines

Das U-Boot sollte Touristen von Hurghada zu den Korallenriffen im Roten Meer bringen. Kurz nachdem das Ausflugsboot abgelegt hatte, kam es zur Katastrophe. Das berichtet das ägyptische Nachrichtenportal "Al Masry Al Youm".

45 Menschen waren an Bord, als das Schiff am Donnerstag gegen 10 Uhr (Ortszeit) rund einen Kilometer vor der Küste in Seenot geriet. Unter den Passagieren waren offenbar auch mehrere Kinder.

Mindestens sechs Menschen starben, neun weitere wurden zum Teil schwer verletzt. 29 Personen wurden aus dem havarierten Tauchboot gerettet, berichtet das Portal unter Berufung auf die lokalen Behörden.

Inzwischen berichtet BBC, dass es sich bei den Passagieren wohl ausschließlich um Russen handelt.

Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.