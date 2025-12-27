Über 70 Meter in die Tiefe: Schreckliches Busunglück fordert 15 Menschenleben
Totonicapán (Guatemala) - Bei einem tödlichen Busunglück in Mittelamerika haben 15 Menschen ihr Leben verloren.
Auf der interamerikanischen Autobahn in Guatemala ist am Samstagmorgen (Ortszeit) ein Bus von der Straße abgekommen und einen 75 Meter tiefen Abhang hinuntergefallen.
Der Unfall ereignete sich nach Angaben des nationalen Katastrophenschutzes (CONRED) nahe der Stadt Totonicapán im Westen des Landes.
Nach aktuellem Stand kamen 15 Insassen ums Leben. Die Feuerwehr berichtete zudem von 19 Verletzten, die in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden.
Warum der Bus von der Straße abgekommen ist, war noch unklar.
Traurige Bildaufnahmen der Freiwilligen Feuerwehr zeigen, wie die Einsatzkräfte vor einer Vielzahl an abgedeckten Leichen stehen.
Titelfoto: Bildmontage: X/@ConredGuatemala, X/@BVoluntariosGT