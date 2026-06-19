Unfassbare Tat: Fremder schnappt sich Dreijährigen und wirft ihn ins Krokodilbecken

Cambridgeshire (England) - Es sind Szenen wie aus einem absoluten Albtraum: Ein dreijähriger Junge wurde am Donnerstag von einem völlig Fremden gepackt und in ein Krokodilgehege geworfen. Während das schwer verletzte Kind im Wasser trieb, reagierte die Ehefrau des Zoobesitzers blitzschnell, sprang todesmutig hinterher und rettete dem Kleinen das Leben.

Die Krokodile zählen in dem britischen Zoo zu den absoluten Highlights. © Instagram: johnsonsofoldhurst

Es sollte ein unbeschwerter Ausflug in den beliebten Tierpark "Johnsons of Old Hurst" in der englischen Grafschaft Cambridgeshire werden. Doch, wie "BBC" berichtet, verwandelte sich der Zoo gegen 13.30 Uhr schlagartig in den Schauplatz eines unbegreiflichen Verbrechens.

Aus dem Nichts packte ein Mann, der laut Augenzeugen Teil einer organisierten Ausflugsgruppe für Menschen mit Lernschwierigkeiten war, den kleinen Jungen.

Er schleuderte das wehrlose Kind über die Sicherheitsabsperrung direkt in das Gehege der riesigen Krokodile.

Nach einem brutalen Sturz aus gut sechs Metern Höhe schlug das Kleinkind im tiefen Wasser auf. Doch noch bevor die Bestien reagieren konnten, handelte Tracey Johnson, die Ehefrau des Zoobesitzers. Sie sprang selbst in die Tiefe des Krokodilbeckens und riss den Jungen an sich, um ihn in Sicherheit zu bringen.