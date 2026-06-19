Unfassbare Tat: Fremder schnappt sich Dreijährigen und wirft ihn ins Krokodilbecken
Cambridgeshire (England) - Es sind Szenen wie aus einem absoluten Albtraum: Ein dreijähriger Junge wurde am Donnerstag von einem völlig Fremden gepackt und in ein Krokodilgehege geworfen. Während das schwer verletzte Kind im Wasser trieb, reagierte die Ehefrau des Zoobesitzers blitzschnell, sprang todesmutig hinterher und rettete dem Kleinen das Leben.
Es sollte ein unbeschwerter Ausflug in den beliebten Tierpark "Johnsons of Old Hurst" in der englischen Grafschaft Cambridgeshire werden. Doch, wie "BBC" berichtet, verwandelte sich der Zoo gegen 13.30 Uhr schlagartig in den Schauplatz eines unbegreiflichen Verbrechens.
Aus dem Nichts packte ein Mann, der laut Augenzeugen Teil einer organisierten Ausflugsgruppe für Menschen mit Lernschwierigkeiten war, den kleinen Jungen.
Er schleuderte das wehrlose Kind über die Sicherheitsabsperrung direkt in das Gehege der riesigen Krokodile.
Nach einem brutalen Sturz aus gut sechs Metern Höhe schlug das Kleinkind im tiefen Wasser auf. Doch noch bevor die Bestien reagieren konnten, handelte Tracey Johnson, die Ehefrau des Zoobesitzers. Sie sprang selbst in die Tiefe des Krokodilbeckens und riss den Jungen an sich, um ihn in Sicherheit zu bringen.
Täter und Opfer kannten sich nach ersten Erkenntnissen nicht
Ein Augenzeuge berichtet fassungslos gegenüber der britischen Zeitung "The Sun": "Es hätte so viel schlimmer kommen können. Gott sei Dank hat das Krokodil ihn nicht erwischt."
Für das Kind ging das Drama dennoch schmerzhaft aus. Durch den tiefen Sturz erlitt der Dreijährige einen Beckenbruch sowie einen gebrochenen Arm. Ein Großaufgebot an Rettungskräften und der alarmierte Notarzthubschrauber eilten zum Zoo.
Das schwer verletzte Kind wurde direkt in eine Spezialklinik nach Cambridge transportiert und liegt dort in kritischem, aber stabilem Zustand. Das Tropenhaus des Zoos wurde nach der Tat sofort geschlossen.
Die Polizei nahm den Täter noch vor Ort fest. Die Abteilung für Schwerverbrechen der Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kannten sich der Täter und das Opfer nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram: johnsonsofoldhurst / picture alliance/dpa/PA Wire | Joe Giddens