Unglück am Gletscher: Heli in den Schweizer Bergen abgestürzt

Wallis (Schweiz) - Katastrophe in den Schweizer Alpen ! Am Samstagmittag ist im Kanton Wallis ein Helikopter abgestürzt .

Alles in Kürze

Es habe so gewirkt, als ob der Hubschrauber erst kurz vor dem Boden die Kontrolle verloren hätte.

Laut Blick ereignete sich der Absturz gegen 12.15 Uhr am Oberaletschgletscher. Wie ein Augenzeuge der Seite gegenüber schilderte, hätte die Landung des Helikopters zunächst gewöhnlich ausgesehen.

Wie Medien unter Berufung auf den Walliser Boten berichteten, soll eine Person bei dem Absturz verstorben sein. Nach Angaben von Blick hätten Behörden am Nachmittag noch keine offizielle Auskunft zu Verletzten oder gar Toten gegeben

Videoaufnahmen vom Unglücksort zeigen einen Helikopter, der an einem steinigen Hang "auf dem Rücken" liegt sowie eine Rauchwolke, die in den Himmel steigt. Der Rettungseinsatz vor Ort dauerte an.