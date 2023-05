Unglück auf Klassenfahrt: Schülerin (†18) stirbt bei Wildwassertour

Laino Borgo - Ein Schulausflug im Nationalpark Pollino in Kalabrien (Süditalien) endete in einer Tragödie: Die 18-jährige Schülerin Denise Galatà war am gestrigen Dienstag mit Lehrern und Klassenkameraden des Gymnasiums "Giuseppe Rechici" auf einer Rafting-Tour auf dem Fluss Lao unterwegs.