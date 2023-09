Unglück beim Kirmestanne-Aufstellen: Eine Person schwer verletzt

Nordhausen - Zu einem Unglück ist es in der Gemeinde Teistungen (Landkreis Eichsfeld) beim Aufstellen einer Kirmestanne gekommen.

Die Kirmestanne begrub einen Aussteller (32) unter sich. Dieser wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei am heuitgen Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstag, 19.30 Uhr, in der Teistunger Kirchstraße.

Den Angaben nach sollte dort vom Kirmesverein die Kirmestanne aufgestellt werden. Allerdings rutschte diese aus dem vorbereiteten Loch, fiel um und begrub einen der Aufsteller (32 Jahre) unter sich.

Dieser sei schwer verletzt und von anderen Personen aus seiner misslichen Lage befreit worden, erklärten die Beamten.