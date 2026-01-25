Betreiber von Schweizer Todesbar jetzt wieder auf freiem Fuß

40 Tote, 116 Verletzte – und möglicherweise mehr Verantwortliche: Warum Kritiker eine unabhängige Untersuchung fordern und wer jetzt ins Visier geraten könnte.

Von Christiane Oelrich

Crans-Montana (Schweiz) - Nach dem Feuerinferno von Crans-Montana in der Silvesternacht könnte der Kreis der Beschuldigten wachsen. Das teilt die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis mit. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Brandstiftung in der Bar Le Constellation, in der 40 Menschen starben und 116 größtenteils schwer verletzt wurden. Der Betreiber der Bar, Jacques Moretti, ist derweil laut Bild gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden, seine Frau Jessica ohnehin noch auf freiem Fuß.

Die Besitzer der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana, Jacques (l.) und Jessica Moretti (r.), kommen mit ihren Anwälten zur Anhörung bei der Walliser Staatsanwaltschaft. © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa "Derzeit gelten ausschließlich die Betreiber als beschuldigte Personen", teilt Staatsanwältin Beatrice Pilloud mit. "Die Staatsanwaltschaft behält sich jedoch ausdrücklich vor, das Verfahren auf alle Personen auszuweiten, deren strafrechtliche Verantwortung in Betracht gezogen werden könnte." Die Gemeinde Crans-Montana hatte eingeräumt, dass die eigentlich vorgeschriebenen Brandschutzkontrollen in der Bar seit 2019 nicht mehr durchgeführt worden waren. Die Verantwortlichen lassen sich inzwischen von Anwälten vertreten und geben keine Auskunft. Unglück Seit Monaten in Dracula-Region vermisst: Suche nach 18-jährigem Touristen eingestellt In der Bar war beim Feiern wahrscheinlich durch funkensprühende Partyfontänen Schaumstoff an der Decke in Brand gesetzt worden.

Sorge vor Vetternwirtschaft