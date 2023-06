Tragischer Wanderausflug: Baum kracht auf Familie, Ersthelfer müssen Kinder reanimieren

Weißenohe - Im oberfränkischen Landkreis Forchheim ist am Donnerstag ein Baum auf eine Mutter und ihre beiden Kinder gekracht. Beide Kinder mussten von Ersthelfern vor Ort reanimiert werden.

"Eventuell könnte dieses schnelle Eingreifen das Leben der Kinder gerettet haben. Aber aktuell kann man noch nichts dazu sagen, wie es ausgeht", so Munzert. Zwei der Ersthelfer seien Ärzte gewesen, die zufällig in diesem Bereich selbst spazieren waren.

Mehrere Zeugen befanden sich in unmittelbarer Umgebung, als das Unglück passierte. Einige davon wurden als Ersthelfer tätig und reanimierten nach Polizeiangaben sofort die beiden lebensgefährlich verletzten Kinder.

"Das ältere Kind, acht Jahre alt, wurde schwerst verletzt. Es befindet sich aktuell in einer Klinik." Es musste laut den Einsatzkräften in ein künstliches Koma versetzt werden.

"Der Baum hat drei Familienmitglieder, die Mutter und die beiden Kinder, getroffen", so Michael Munzert, Pressesprecher der Polizei Oberfranken.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war eine vierköpfige Familie in Weißenohe zu Fuß unterwegs, als der morsche Baum vermutlich durch starke Windböen umgeweht wurde.

Alle drei Verletzten mussten nach dem Unfall in Kliniken gebracht werden. Das achtjährige Kind wurde in ein künstliches Koma versetzt. © vifogra / Haubner

"Sie haben sehr gute Erste Hilfe geleistet", so Jürgen Schütz, Einsatzleiter des Rettungsdienstes. "Beim Eintreffen des Rettungsdienstes hatten beide Kinder wieder einen Kreislauf."

Die Mutter musste ebenfalls - mit schweren Verletzungen - in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Vater blieb offenbar körperlich weitgehend unversehrt.

Das Gebiet sei bei Spaziergängern sehr beliebt. "Ich selbst habe auf dem Weg hier her auch mehrere Wanderer und vor allem Familien gesehen, die hier unterwegs waren", so Munzert. Er appellierte, an die Menschenkenntnis zu vertrauen, wenn man überlegt bei Unwettern nach draußen zu gehen.



"Eigentlich war es perfektes Wanderwetter", beschrieb ein Zeuge die Wettersituation an diesem Tag. Die Sonne sei nicht zu stark gewesen, "ab und zu mal ein Tropfen".

Offenbar hat ein vorbeiziehendes Unwetter die starken Windböen mit sich gebracht. Die genaue Wettersituation zum Unglückszeitpunkt müsse jedoch erst noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Zwei Teams der Psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich nach dem Unglück um die Einsatzkräfte und Zeugen.