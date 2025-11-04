Urlaubsdrama: Vater und Sohn von aggressiven Hornissen getötet

Laos (Vietnam) - Es sollte ein unvergessliches Vater-Sohn-Abenteuer in Südostasien werden - doch es endete in einer Tragödie.

Daniel Owen (†47) und sein Sohn Cooper (†15) wurden von einem Schwarm asiatischer Hornissen angegriffen. (Archivfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie Times berichtet, waren Daniel Owen (†47) und sein Sohn Cooper (†15) im Familienurlaub in Laos, als das Unglück geschah.

Am 15. Oktober suchten sie beim Ziplining nach einem Adrenalinkick - doch anstatt die Aussicht aus der Vogelperspektive zu genießen, wurden sie von einem Schwarm wilder asiatischer Hornissen mit bis zu sechs Millimeter langen Stacheln angegriffen.

Laut Berichten wurden beide über 100 Mal brutal gestochen und waren mit roten Flecken am ganzen Körper übersät, als sie bewusstlos in eine Klinik gebracht wurden.

Der behandelnde Arzt Phanomsay Phakan erkannte sofort die Gefahr: "So etwas Schlimmes habe ich noch nie gesehen", sagte er.

Trotz aller Bemühungen erlagen Daniel und Cooper kurz darauf den Folgen eines anaphylaktischen Schocks.