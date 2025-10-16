Vater lässt Tochter (†2) in Hitze-Auto sterben: Nicht zu fassen, was er in dieser Zeit tut

Marana (USA) - Diese Tragödie schockierte im vergangenen Jahr die USA : Ein Vater hat seine zweijährige Tochter im kochend heißen Auto gelassen - das kleine Mädchen starb . Jetzt kommen schockierende Details ans Licht, womit der Mann beschäftigt gewesen sein soll, anstatt sich um sein Kind zu kümmern.

Christopher Scholtes (38) ist wegen Mordes angeklagt: Er hatte seine zweijährige Tochter stundenlang im heißen Auto gelassen. © Pima County Sheriff's Department

Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie sehr die zweijährige Parker gelitten haben muss, als sie Anfang Juli 2024 in der brütenden Hitze Arizonas starb.

Wie es dazu kommen konnte, soll jetzt in einem Gerichtsverfahren geklärt werden. Auf der Anklagebank sitzt Christopher Scholtes, der heute 38-jährige Vater des toten Kleinkindes, verhandelt wird wegen Mordes.

Wie die Daily Mail jetzt berichtete, soll er das schlafende Mädchen im Auto gelassen haben. Zwar lief die Klimaanlage, doch Scholtes habe die Zeit vergessen, spielte Playstation, trank Alkohol und sah sich außerdem auch Pornos an.

Irgendwann habe sich das Fahrzeug abgeschaltet. Es soll sich daraufhin auf mehr als 42 Grad Celsius aufgeheizt haben, die Zweijährige hatte keine Chance. Als man die Kleine im Auto entdeckte, sei es schon zu spät gewesen.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge soll es gegen 13 Uhr gewesen sein, als der 38-Jährige Parker im Auto zurückließ, gefunden wurde sie aber erst 16 Uhr. Rund eine Stunde später wurde das Mädchen im Krankenhaus für tot erklärt.