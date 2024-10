Verhängnisvolle Entscheidung: YouTuber (26) angeschossen und entführt!

Vier bewaffnete Männer drangen in das Haus von Elliot ein. © Bildmontage: YouTube/Screenshot/ElliotBeastman

Wie Philippine New Agency berichtet, drangen vergangene Woche vier bewaffnete Männer in sein Haus in Sibucu ein und gaben sich als Polizisten aus.



Elliot versuchte noch zu fliehen - doch einer der Angreifer schoss ihm ins linke Bein. Danach wurde er gewaltsam in ein Schnellboot gezerrt, das über das Meer Richtung Süden flüchtete.



Die Polizei und das Militär leiteten umgehend eine Such- und Rettungsaktion für Eastman ein. Auch das FBI schloss sich laut Asia News Network der Suche nach den verschleppten Amerikaner an.

Die Stadtverwaltung von Sibuco hat eine Belohnung von 150.000 Philippinischer Pesos (rund 2375 Euro) ausgesetzt, um Informationen zum Aufenthaltsort und die Identität der Entführer zu bekommen

Bisher fehlt jegliches Lebenszeichen von ihm und die gesamte Gemeinde ist zutiefst bestürzt über die Entführung.