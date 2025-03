Fußballer (†25) stirbt bei Disco-Brand: Wenige Stunden vorher stand er noch auf dem Platz

Koçani (Nordmazedonien) - Bei einem verheerenden Disco-Brand im nordmazedonischen Koçani sind am frühen Sonntagmorgen 59 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein 25-jähriger Fußballer.

Fußballer Andrej Lazarov (†25) wollte Menschen retten und verlor dabei selbst sein Leben. © Screenshot/Instagram/lazarovandrej

Wie Daily Mail berichtet, starb Andrej Lazarov beim Versuch, Feiernde aus dem brennenden Gebäude zu retten. Der junge Mann gehörte zum mazedonischen Klub Shkupi und stand noch am Samstag für 29 Minuten als Einwechsler auf dem Feld.

Sein Verein ist in tiefer Trauer: "Als heldenhafter Mensch verlor Lazarov sein Leben, als er versuchte, anderen bei der Flucht vor den Flammen zu helfen. Während seiner mutigen Tat wurde er vom Rauch überwältigt. Sein Mut und seine Menschlichkeit in diesen letzten Augenblicken werden uns immer in Erinnerung bleiben."

Der Sportler war ehemaliger Jugendnationalspieler für Mazedonien und kickte etwas mehr als ein Jahr in Kroatien, bevor er im September zu Shkupi wechselte.

Wie mittlerweile zum Unglück bekannt geworden ist, hatte der betroffene Nachtclub "Pulse" keine Betriebsgenehmigung. Dies teilte Innenminister Pance Toskovski nach einer vorläufigen Überprüfung mit.