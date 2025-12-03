Von Vampir verschleppt? Teenager seit Wochen in Dracula-Region vermisst

Bran (Rumänien) - Entkräftet und unterkühlt wählte George Smyth (18) mitten in den Wäldern von Rumänien den Notruf, dann brach plötzlich die Verbindung ab. Eigentlich sollte es ein Abenteuer werden, auf dem er ganz allein zum sagenumwobenen Anwesen von Graf Dracula wandert. Doch nun wird er seit mehr als einer Woche vermisst.

George Smyth (18) wollte den Wohnsitz des Grafen Vlad III. besuchen, der in späteren Geschichten als Vampirfürst Graf Dracula weltweite Berühmtheit erlangte. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/SalvamontBrasov

Laut einem Artikel der britischen Tageszeitung "Metro" reiste der 18-Jährige am Totensonntag Hals über Kopf aus seiner Wohnung in Bristol ab, um nach Rumänien zu fliegen.

Sein Ziel war es, allein von dem kleinen Ort Poiana Brașov nach Bran - dem Ort, in dem das berühmte Schloss des Grafen Vlad III. alias. Graf Dracula steht - zu wandern. Fest entschlossen, diese Strecke zu meistern, brach George schließlich am 23. November auf. Doch auf halbem Wege verließen ihn seine Kräfte. Im Tiganesti-Tal, ungefähr 3,5 Stunden von seinem Ziel entfernt, setzte er einen Notruf ab.

Der Bergrettung sagte er am Telefon, dass er erschöpft und unterkühlt sei, dann brach auf einmal das Signal ab. Zwar schafften es die Einsatzkräfte, das Signal von Georges Smartphone zurückzuverfolgen, doch an diesem Ort fanden sie ein paar Stunden später lediglich den Wanderrucksack des Briten - von ihm selbst fehlt bis heute jede Spur.

Am darauffolgenden Freitag gab die rumänische Bergrettung "Salvamont Brașov" schließlich eine Vermisstenmeldung raus. Auch Georges Mutter Jo wurde über das Verschwinden ihres Sohnes informiert: "Ich bin sofort nach Rumänien geflogen, und wir versuchen, die Suchteams so gut wie möglich zu unterstützen", erzählte sie in einem Interview mit der Zeitung.

Seit seinem Verschwinden suchen die Helfer tagein, tagaus nach dem 18-Jährigen, doch eines ist klar: Je länger diese Suchaktion dauert, desto mehr schwinden auch die Überlebenschancen des jungen Erwachsenen.