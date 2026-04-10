YouTuber isst Ananas und erleidet heftige Schmerzen: Plötzlich schwebt er in Lebensgefahr
Sheffield (Vereinigtes Königreich) - Der bekannte Fitness-YouTuber Lee Freeman (46) aus der britischen Großstadt Sheffield startete wie jeden Morgen mit etwas Sport und einem ausgewogenem Frühstück in den Tag. Dass dieses jedoch beinahe tödlich für den Muskelprotz ausgegangen wäre, damit hätte wohl niemand gerechnet.
Der Vormittag begann für den Personal Trainer zunächst harmlos - das änderte sich allerdings nach seiner ersten Mahlzeit schlagartig, denn der 46-Jährige verspürte extreme Bauchschmerzen, berichtete Freeman gegenüber Daily Mirror.
Der Sportler konnte sich seine plötzlich auftretenden Beschwerden nur durch eine ganz bestimmte Sache erklären: Ananas. Für den ihn war die Sache glasklar - er würde einfach in Zukunft auf die tropische Frucht verzichten.
Doch ganz so einfach war es dann doch nicht. "Ich lag wie bei dem 'Exorzisten' auf dem Boden", berichtete Freeman im Interview. Innerhalb von kürzester Zeit eskalierte die Situation.
Die Schmerzen rund um seinen Bauch seien von Minute zu Minute immer schlimmer geworden. Der YouTuber erinnerte sich noch ganz genau daran, wie er völlig zusammengekrümmt auf dem Wohnzimmerboden lag. Seine Verlobte fackelte nicht lang und kontaktierte kurzerhand den Notruf.
Doch selbst im Krankenhaus verbesserte sich sein gesundheitlicher Zustand nicht. Im Wartebereich brach der Sportler dann endgültig zusammen.
Gegenüber dem Newsportal erklärte Freeman, dass ihn eine Krankenschwester nach seiner Schmerzskala gefragt hätte. Die Antwort des Personaltrainers: "100 von 10". Das Stechen in seinem Bauch wurde so schmerzhaft, dass sich der 46-Jährige sogar anfing selbst ins Gesicht zu schlagen.
Schockdiagnose für Sportler: Er hat einen verdrehten Darm
Nach mehreren medizinischen Untersuchungen folgte dann die Schockdiagnose: Der Sportler hatte einen verdrehten Darm. Die zuständigen Ärzte zögerten nicht lang und brachten den YouTuber sofort in den OP. Erst nach dem Eingriff habe Freeman erfahren, wie ernst es um ihn stand.
Er sei "nur Stunden vom Tod entfernt" gewesen, betonte er gegenüber Daily Mirror. Während der Operation mussten dem Sportler bis zu 18 Zentimeter seines Darms entfernt werden - eine erschreckende Vorstellung. Dass der 46-Jährige das überlebte, grenzt laut seiner Ärzte "fast an einem Wunder".
Der Muskelprotz sei fest davon überzeugt, dass sein "durchtrainierter Körper" ihm das Leben gerettet habe, so das Newsportal. Nun trägt Freeman eine große Narbe an seinem Bauch - ein harter Schlag. "Mein Körper ist meine Visitenkarte, aber ich werde versuchen, sie zu nutzen, um andere zu bestärken", erklärte der 46-Jährige.
Der Personal Trainer betonte in dem Interview deutlich, dass dieses dramatische Ereignis sein Leben verändert habe. "Du bekommst keine zweite Chance", fügte er hinzu.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/Lee Freeman