YouTuber isst Ananas und erleidet heftige Schmerzen: Plötzlich schwebt er in Lebensgefahr

Sheffield (Vereinigtes Königreich) - Der bekannte Fitness- YouTuber Lee Freeman (46) aus der britischen Großstadt Sheffield startete wie jeden Morgen mit etwas Sport und einem ausgewogenem Frühstück in den Tag. Dass dieses jedoch beinahe tödlich für den Muskelprotz ausgegangen wäre, damit hätte wohl niemand gerechnet.

Der Sportler Lee Freeman (46) hätte nicht gedacht, dass sein Tag so eine drastische Wendung nehmen würde. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Lee Freeman

Der Vormittag begann für den Personal Trainer zunächst harmlos - das änderte sich allerdings nach seiner ersten Mahlzeit schlagartig, denn der 46-Jährige verspürte extreme Bauchschmerzen, berichtete Freeman gegenüber Daily Mirror.

Der Sportler konnte sich seine plötzlich auftretenden Beschwerden nur durch eine ganz bestimmte Sache erklären: Ananas. Für den ihn war die Sache glasklar - er würde einfach in Zukunft auf die tropische Frucht verzichten.

Doch ganz so einfach war es dann doch nicht. "Ich lag wie bei dem 'Exorzisten' auf dem Boden", berichtete Freeman im Interview. Innerhalb von kürzester Zeit eskalierte die Situation.

Die Schmerzen rund um seinen Bauch seien von Minute zu Minute immer schlimmer geworden. Der YouTuber erinnerte sich noch ganz genau daran, wie er völlig zusammengekrümmt auf dem Wohnzimmerboden lag. Seine Verlobte fackelte nicht lang und kontaktierte kurzerhand den Notruf.

Doch selbst im Krankenhaus verbesserte sich sein gesundheitlicher Zustand nicht. Im Wartebereich brach der Sportler dann endgültig zusammen.

Gegenüber dem Newsportal erklärte Freeman, dass ihn eine Krankenschwester nach seiner Schmerzskala gefragt hätte. Die Antwort des Personaltrainers: "100 von 10". Das Stechen in seinem Bauch wurde so schmerzhaft, dass sich der 46-Jährige sogar anfing selbst ins Gesicht zu schlagen.