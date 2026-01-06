Trauer nach Ski-Unglück in Tirol: Todesopfer kickte für deutschen Fußballverein

Herne/Tirol - Bei dem in Tirol tödlich verunglückten Skifahrer (†22) handelt es sich um einen deutschen Amateur-Fußballer.

Die SpVgg Horsthausen trauert um ihren Spieler. © Instagram/@sportvereinigunghorsthausen

Die Sportvereinigung Horsthausen trauert um einen ihrer Spieler: "Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod unseres Spielers der zweiten Mannschaft Nikolas Begalke erfahren!", teilte der Verein via Instagram mit.

Der aus dem Landkreis Gelsenkirchen stammende 22-Jährige war am Samstagnachmittag mit seinen Skiern im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach (Tirol) von einer schwarzen Piste abgekommen und rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Er starb noch am Unfallort.

Sein Verein, dessen zweite Mannschaft in der Herren Kreisliga A kickt, reagierte bestürzt auf die traurigen Nachrichten: "Nikolas war nicht nur Spieler, sondern ein toller Mensch, guter Mannschaftskollege und aufrichtiger Typ! Sein Verlust wird uns unglaublich schmerzen."

Die Sportvereinigung sprach den Hinterbliebenen ihr Beileid aus. Auch andere Vereine, darunter der Zweitligist FC Schalke 04, drückten in der Kommentarspalte unter dem Beitrag ihr Mitgefühl aus.