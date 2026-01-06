Mädchen von riesiger Welle erfasst: Mutter will sie retten und kommt ums Leben
Withernsea (Großbritannien) - Ein harmloser Moment für ein Foto endete in einer unfassbaren Tragödie: An einem Strand in England wurden eine Mutter und ihre Tochter von einer gewaltigen Welle überrascht.
Wie Metro berichtete, ereignete sich das Unglück in der englischen Kleinstadt Withernsea.
Augenzeugen erzählten, dass die 15-jährige Grace gerade am Ufer saß, als ihre 45 Jahre alte Mutter Sarah ein Foto machen wollte.
Dann kam plötzlich die Welle. Grace wurde ins Wasser gerissen, Sarah schrie auf und sprang hinterher. Zurück blieben der weinende kleine Bruder und der Familienhund.
Die Kraft des Wassers sei so stark gewesen, dass Mutter und Tochter keine Chance hatten. Den Versuch, ihr Kind zu retten, bezahlte Sarah mit ihrem Leben.
Ein 67-jähriger Passant namens Mark Ratcliffe kam ebenfalls ums Leben. Auch er sprang ins Wasser, um zu helfen, wurde jedoch von den Fluten mitgerissen.
Während die Leichen von Sarah und dem mutigen Helfer geborgen wurden, läuft die Suche nach Grace weiter. Die Polizei geht jedoch nicht davon aus, dass die 15-Jährige noch am Leben ist.
Mark Ratcliffe wird als Held gefeiert, Trauer um Mutter und Tochter ist groß
Freunde und Angehörige beschrieben Grace als lebensfroh und eng mit ihrer Mutter verbunden. "Alles geschah in einem Augenblick", sagte eine Freundin von Sarah fassungslos.
In den sozialen Netzwerken häuften sich emotionale Abschiede und Beileidsbekundungen. Mark Ratcliffe wurde als selbstloser Held gefeiert, der sein Leben gab, um andere zu retten. Sarah Keeling wurde als warmherzige Mutter und engagierte Sportlerin gewürdigt.
Für die Kleinstadt an der Ostküste Englands existiert nur noch die bange Hoffnung, dass Grace vielleicht doch noch lebend gefunden wird.
