"Kamera" Harris: Täuschte Trump-Herausforderin Anruf bei Wähler vor?

Washington - Am Dienstag trugen hunderte Millionen Wahlberechtigte das Schicksal der Vereinigten Staaten in ihren Wahl-Händen. Im Ringen zwischen Donald Trump (78) und Kamala Harris (60) versuchte die Kandidatin alles, um das Rennen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Doch beim Besuch in der Parteizentrale sorgte ihr Telefonverhalten für Kopfschütteln.