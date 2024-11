05.11.2024 09:20 873 Merkwürdiges Datum: Warum wird in den USA an einem Dienstag gewählt?

In den USA findet die Wahl immer am ersten Dienstag im Monat November statt. Das ist bereits seit 1845 so.

Von Martin Gaitzsch

USA - Amerika hat die Wahl. Rund 255 Millionen US-Amerikaner sind am heutigen Dienstag dazu aufgerufen, ihre Stimme für Kamala Harris (60) oder Donald Trump (78) als US-Präsidenten abzugeben. Doch wieso wird in den Vereinigten Staaten immer dienstags gewählt und dann auch noch im November? Wer wird US-Präsident Nummer 47? Kamala Harris (60) und Donald Trump (78) treten gegeneinander an. © Uncredited/AP/dpa Die Entscheidung, das Wahldatum auf den ersten Dienstag im Monat November festzulegen, geht laut History.com auf einen Beschluss vom US-Kongress aus dem Jahr 1845 zurück. Vor rund 180 Jahren wurde festgelegt, dass die Wahl einen Tag nach dem ersten Montag im Monat November, also am Dienstag, stattfinden müsse. Die Erklärung hängt mit der agrarwirtschaftlichen und christlichen Prägung des US-Staates zusammen. US Wahl 2024 Wahl-Boost für Kamala Harris: Die "Avengers" stehen an ihrer Seite! So schieden einerseits der Samstag und Sonntag als Wahltage aus religiösen Gründen aus. Zudem arbeiteten im 19. Jahrhundert viele US-Amerikaner als Bauern, lebten somit auf dem Land und mussten weite Wege zum Wahllokal zurücklegen. Wann wird der neue US-Präsident ins Amt eingeführt? Deshalb sollten diese den Montag zur An- und den Mittwoch zur Abreise nutzen. Der November schien günstig, weil zu diesem Zeitpunkt die Ernte bereits eingefahren und noch kein tiefster Winter ausgebrochen war. Auch im Jahr 2024 wird an diesem Wahldatum festgehalten. Ohnehin ist die Wahlprozedur in den USA streng geregelt. Es steht bereits fest, dass das "Electoral College" am 16. Dezember 2024 zusammenkommt und sowohl den Präsidenten als auch seinen Vizepräsidenten bestimmt. Die offizielle Amtseinführung, in den USA der "Inauguration Day", ist für den 20. Januar 2025 geplant.

Titelfoto: Uncredited/AP/dpa