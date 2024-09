Trump oder Harris? Darum stehen die Chancen für eine erste Präsidentin gar nicht schlecht

Hamburg/USA - Lange ist es nicht mehr hin, bis die Menschen in den USA ihren neuen Präsidenten oder ihre neue Präsidentin wählen. Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios Washington, schätzt die Chancen für Kamala Harris (59) gegen Donald Trump (78) als gar nicht so schlecht ein.

Elmar Theveßen sprach mit TAG24 über die anstehende Präsidentschafts-Wahl in den USA. © ZDF/Andreas Reeg

In der Wahlnacht wird Theveßen wieder live aus Washington, D.C. berichten. Vorher geht er aber noch auf große Tour, um mit den Menschen in den USA zu sprechen und sich ein Bild von der Stimmung im Land zu machen.

Eine Wohnmobil-Tour durch 17 Bundesstaaten - etwa 7000 Kilometer. "Wir haben nichts groß vorbereitet, außer, dass wir ungefähr wissen, wo wir längs fahren wollen. Das ist, glaube ich, die beste Vorbereitung, um ein Gespür zu bekommen", erklärte Elmar Theveßen im Gespräch mit TAG24.

Ziel seien vor allen Dingen die großen Swing States. "Das Land ist nach wie vor tief gespalten. Mehr noch als vor vier Jahren", weiß der Journalist, der selbst schon viele Jahre in den USA lebt.

"Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass es Donald Trump geschafft hat, in diesen vier Jahren die Lüge von der angeblich gestohlenen Wahl so tief in die Psyche, in das Alltagsleben seiner Anhänger reinzudrücken, dass das in der politischen Auseinandersetzung, auch in jedem Einzelnen eine Rolle spielt."

Ausgestrahlt wird die Sendung "auslandsjournal - die doku: American Voices - Roadtrip durch ein zerrissenes Land" dann am 23. Oktober um 22.15 Uhr im ZDF.