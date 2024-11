Haben die Simpsons ihre Glaskugel verloren? Trump statt Harris im Weißen Haus!

Die Simpsons haben sich geirrt, wer der nächste Präsident der USA wird. © IMAGO / Everett Collection

Die Kultserie hatte prognostiziert, dass Kamala Harris (60) die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird, wie die New York Post berichtete.

Doch das bestätigte sich nicht, als Donald Trump (78) am gestrigen Mittwoch die Wahl gewann.

Die Show, die dafür bekannt ist, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, deutete bereits im Jahr 2000 an, dass Harris Präsidentin werden könnte. In der Folge "Bart to the Future" wird Lisa Simpson zur ersten Präsidentin der USA.

Sie trägt dort denselben lilafarbenen Anzug, den die 60-Jährige bei ihrer Amtseinführung als Vizepräsidentin 2021 trug, nachdem Joe Biden (81) und Harris bei der Wahl 2020 gegen Donald Trump gewonnen hatten - inklusive Perlenkette und Ohrringen.