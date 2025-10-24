Immer mehr Verdachtsfälle von Vogelgrippe: Jetzt soll die Feuerwehr helfen

Halberstadt - In Sachsen-Anhalt gibt es immer mehr Verdachtsfälle von Vogelgrippe .

Mitarbeiter des Veterinär- und Umweltamt finden derzeit keine Ruhe. (Symbolbild) © Nobert Schneeweiß/Artenkompetenzzentrum Rhinluch/dpa

"Bei einem verendeten Kranich aus der Gemarkung Gernrode (Landkreis Harz) wurde per Befund am Vormittag der Verdacht auf aviäre Influenza (Vogelgrippe) vom Landesamt für Verbraucherschutz bestätigt", teilte der Landkreis Harz mit.

Vor einigen Tagen waren die ersten Fälle am Stausee Kelbra an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen registriert und offiziell bestätigt worden. Es folgten weitere amtliche Fälle in anderen Regionen.

So wurde das Vogelgrippe-Virus auch im Landkreis Stendal im Norden des Bundeslandes offiziell nachgewiesen. Der Landkreise Börde und der Altmarkkreis Salzwedel hatten Verdachtsfälle gemeldet.

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind nach Angaben der Kreisverwaltung zwei tote Kraniche in Zerbst gefunden worden. Das Landeslabor habe Geflügelpest nachweisen können. Eine ähnliche Meldung machte die Stadt Dessau-Roßlau.

Der Burgenlandkreis vermeldete, dort gebe es zwar noch keine Fälle, trotzdem sollten Halterinnen und Halter Vorkehrungen treffen.