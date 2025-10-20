Vogelgrippe am Stausee Kelbra: Tiere müssen in Ställen bleiben

Sangerhausen - Wegen der Vogelgrippe am Stausee Kelbra muss Geflügel in Teilen der Region ab Dienstag streng geschützt werden.

Die Tiere müssten nun in geschlossenen Ställen oder anderen Vorrichtungen untergebracht werden. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Die Tiere müssten entweder in geschlossenen Ställen oder unter gesicherten Vorrichtungen untergebracht werden, erklärte der Landkreis Mansfeld-Südharz. Zuvor hatte es dort bestätigte Fälle von Geflügelpest gegeben.

Der Stausee liegt an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch der Kyffhäuserkreis wollte eine entsprechende Verfügung erlassen.

In den vergangenen Tagen waren insgesamt über 100 tote Kraniche an dem See gefunden worden. Den Angaben nach wurden außerdem sichtlich kranke Tiere beobachtet. Das Gebiet rund um den Stausee ist ein wichtiger Rastplatz für die Vögel auf dem Weg nach Süden.

Die Geflügelpest wird umgangssprachlich auch als Vogelgrippe bezeichnet und ist eine hochansteckende Infektionskrankheit. Tests hatten in mehreren Fällen den Geflügelpestvirus H5N1 nachgewiesen.

Die Allgemeinverfügung gilt den Angaben nach etwa für Ortsteile und Teilorte der Verbandsgemeinde Goldene Aue, der Gemeinde Südharz, der Stadt Sangerhausen und der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land.