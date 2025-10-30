Vogelgrippe bei toten Graugänsen in Oberbayern nachgewiesen

Jettenbach/Mühldorf am Inn - Die Vogelgrippe breitet sich bundesweit aus. Nun ist die Tierseuche bei fünf verendeten Graugänsen in Oberbayern nachgewiesen worden.

Nach weiteren Nachweisen der Vogelgrippe bei toten Graugänsen in Bayern ruft das Landratsamt Mühldorf am Inn zu erhöhter Wachsamkeit auf. © Katrin Requadt/dpa

Dies teilte das Landratsamt in Mühldorf am Inn mit. Die toten Tiere wurden demnach an einem Stauwehr in Jettenbach gefunden.

Derzeit gibt es bundesweit zahlreiche Fälle der auch Geflügelpest genannten Krankheit bei Wildvögeln, aber auch bei Nutztierbetrieben. In Bayern wurde die Vogelgrippe in den vergangenen Wochen ebenfalls bereits mehrfach nachgewiesen.

Das Landratsamt rechnet aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens bei Wildvögeln und der steigenden Anzahl verendeter Tiere mit einer erhöhten Gefahr für Nutztierhalter. Deshalb sei es entscheidend, die bekannten Präventions- und Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten, hieß es.

Die Vogelgrippe ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Bei hoher Infektionsdosis ist das Virus prinzipiell auch auf den Menschen übertragbar.