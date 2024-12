VW-Krise setzt sich fort - Nächstes Werk in China unterm Hammer!

Wolfsburg - Die Geschäfte in China laufen für den VW-Konzern schon länger nicht mehr rund. Nun sollen die Kapazitäten runter. Einem Bericht zufolge stehen Fabriken zur Disposition.

Ein zweites VW-Werk in China soll nun verkauft werden. © Ng Han Guan/AP/dpa

Die Trennung von dem Werk sei bereits beschlossen, berichtet "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Konzernkreise. Angestrebt werde als wirtschaftlichere Variante ein Verkauf, aber auch eine Schließung sei denkbar. Der Konzern wollte sich laut dem Blatt nicht dazu äußern.

Das Werk wurde demnach 2008 zusammen mit dem chinesischen Partner SAIC errichtet und hat eine Kapazität von 360.000 Autos pro Jahr. Dort werden die Modelle VW Passat und Škoda Kamiq sowie Škoda Superb gebaut.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen in Peking erfuhr, steht eine Trennung von der Produktion in Nanjing aufgrund der geringen Auslastung seit einiger Zeit im Raum. Demnach begrenze auch die relativ zentrale Lage in der Stadt die Möglichkeiten, das Werk anzupassen.

Erst Ende November war bekannt geworden, dass Volkswagen sich aus seinem umstrittenen Engagement in der Uiguren-Region Xinjiang zurückzieht.