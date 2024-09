Wegen VW-Krise: Sachsens Autozulieferer mit Sorgenfalten!

AMZ-Netzwerksprecher Dirk Vogel (54): "Die Stimmung in der Branche ist nicht gut." © Petra Hornig

Weniger verkaufte Fahrzeuge, weniger Bestellungen bei Zulieferern. Ob E-Auto oder Verbrenner spiele keine Rolle, so AMZ-Netzwerksprecher Dirk Vogel (54).

Sitze, das Cockpit mit Lenkrad und die ganzen Verkleidungen werden in jedem Auto benötigt, unabhängig vom Antrieb.

Momentan werden in Deutschland rund 2,5 bis 2,7 Millionen Fahrzeuge verkauft. Die Produktionskapazität liegt aber bei deutlich über 4 Millionen Fahrzeugen. "Das heißt, wenn der Export nicht wieder steigt, sind in Deutschland und Europa einige Fahrzeugwerke zu viel", so Vogel.

VW hatte in der vergangenen Woche wegen der Absatzkrise vor allem bei Elektro-Fahrzeugen die Aufkündigung von Tarifverträgen - auch in Sachsen - öffentlich gemacht.

Davon betroffen sind auch Arbeitsplatzgarantien. Die IG Metall hat dagegen bereits erbitterten Widerstand angekündigt.