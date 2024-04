30.04.2024 19:15 Polizei findet Maschinenpistole und Munition: Was hatte 21-Jähriger damit vor?

In Wuppertal wurden Polizisten in einem Lagerraum auf eine scharfe Maschinenpistole und Munition aufmerksam. Muss ein 21-Jähriger nun in den Knast?

Wuppertal - Die Polizei hat in einem Lagerraum in Wuppertal eine scharfe Maschinenpistole samt Munition entdeckt. Diese Waffe fanden die Beamten nach dem Hinweis eines 24-Jährigen. © Polizei Wuppertal/dpa Außerdem fanden die Einsatzkräfte verschreibungspflichtige Medikamente, vermutlich gefälschte Rezepte und Falschgeld, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Zuvor war ein 24-Jähriger bei der Polizei erschienen und hatte Anzeige erstattet: Er sei von einem 21-Jährigen mit einer scharfen Schusswaffe bedroht worden. Er zeigte den Polizisten eine Straßenlaterne mit Schussspuren. Da gegen den 21-Jährigen ohnehin bereits ein Haftbefehl vorlag, weil eine gerichtliche Vorladung missachtet hatte, wurde er festgenommen. Waffen Zwei Festnahmen! 40 halbautomatische Waffen aus Güterzug gestohlen Er soll unter falschem Namen den Lagerraum angemietet haben, indem sich die Waffe befand. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen weiteren Haftbefehl gegen den Mann. Ihm droht nun eine Gefängnisstrafe wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, sollten sich die Vorwürfe bestätigen.

Titelfoto: Polizei Wuppertal/dpa