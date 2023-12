25.12.2023 08:32 2.747 Alarm an Heiligabend: Senioren-Paar erlebt Explosion im Badezimmer

Eine Explosion in Grasellenbach im Kreis Bergstraße rief am gestrigen Heiligabend die Feuerwehr auf den Plan: Ein Badezimmer in einem Wohnhaus flog in die Luft!

Von Florian Gürtler

Grasellenbach - Ein lauter Schlag erschütterte am gestrigen Heiligabend die südhessische Gemeinde Grasellenbach im Landkreis Bergstraße. Der Grund war eine "Verpuffung in einem Einfamilienwohnhaus", wie ein Polizeisprecher erklärte. Eine Explosion in der Gemeinde Grasellenbach im Kreis Bergstraße rief an Heiligabend die Feuerwehr auf den Plan: Die Verpuffung verursachte großen Schaden. (Symbolbild) © Montage: Florian Gürtler/TAG24, Matthias Bein/dpa Demnach war ein Heizlüfter in einem Badezimmer eines Wohnhauses in der Siegfriedstraße aus noch ungeklärter Ursache gegen 15 Uhr in Brand geraten. In der Folge kam es zu der Explosion. Ein Senioren-Paar (76 und 71 Jahre alt), das sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Haus aufhielt, blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand aber massiver Schaden, Teile des Badezimmers und Mobiliar wurden zerstört. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort und verhinderten, dass der Schaden noch größer wurde. Auch der Rettungsdienst und ein Notarzt waren im Einsatz. Weihnachten Weihnachten ist gefährlich für Hunde: Das müssen alle Halter wissen "Die genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden", fügte der Spreche noch hinzu und ergänzte, dass die beiden Hausbewohner vorerst in einer nahe liegenden Pension unterkommen konnten. Weihnachten hatten sich die beiden sicher anders vorgestellt. Die Ermittlungen der Polizei zu der Explosion in Grasellenbach in Landkreis Bergstraße dauern an.

Titelfoto: Montage: Florian Gürtler/TAG24, Matthias Bein/dpa