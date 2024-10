Aldi mit Glühwein-Kampfansage? So macht der Discounter auch Weihnachtsmärkten Konkurrenz

Frankfurt am Main/Mülheim an der Ruhr - Weniger als zwei Monate trennen uns noch vom Fest der Liebe. Noch zeitiger locken uns Deutsche die zahlreichen Weihnachtsmärkte mit ihren feinen Leckereien. Da die Preise dort die vorfestliche Stimmung aber durchaus mal trüben können, hat sich ein Discounter-Riese etwas einfallen lassen.

Auf den Parkplätzen ausgewählter Aldi-Märkte kann man sich den 1-Euro-Glühwein in der Vorweihnachtszeit schmecken lassen. © ALDI SÜD

Niemand Geringeres als Aldi Süd wird nämlich in Eigenregie selbstorganisierte Weihnachtsmärkte veranstalten. In gleich vier ausgewählten Städten verwandeln sich die Parkplätze an zwei unterschiedlichen Novemberwochenenden dann zum Winter-Wonderland.

Dabei fehlen darf natürlich auch nicht der traditionelle Glühwein. Da der andernorts auch mal bis zu sechs Euro pro Tasse kosten kann, lockt der Discounter mit einem ganz besonders Portemonnaie-freundlichen Angebot.

Hier gibt es einen Becher voll des warmen Weihnachtsmarkt-Klassikers nämlich für gerade einmal einen Euro. Darüber hinaus muss auch auf weitere Must-haves kulinarischer Natur nicht verzichtet werden. Vom Crêpe bis hin zur Plätzchen-Tüte fehlt es laut einer Unternehmenssprecherin an nichts.

Dass Aldi damit durchaus Erfolg hat, zeigte sich bereits bei der Premiere im Vorjahr. Da waren die Parkplatz-Weihnachtsmärkte stets über alle Maßen gut besucht. In diesem Jahr können vier Märkte in Köln, München (je vom 12. bis 14. November), Frankfurt am Main und Stuttgart (je vom 19. bis 21. November) angesteuert werden.

Der Discounter hat sich mit seiner Aktion selbst auf die Fahnen geschrieben, "mit dem günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands eine bezahlbare Weihnachtszeit für alle" zu schaffen.