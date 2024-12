24.12.2024 06:33 An Weihnachten nicht alleine sein: Dieses Event steht allen offen!

An Weihnachten nicht alleine sein: Die Lange Nacht am Heiligen Abend in Frankfurt am Main richtet sich an einsame, alleinstehende und wohnungslose Menschen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Den Heiligabend alleine in der Wohnung oder unter der Brücke verbringen? In Frankfurt am Main kämpft ein Team von vielen ehrenamtlichen Helfern darum, genau dies zu verhindern! In der Frankfurter Weißfrauen-Diakoniekirche gibt es am Abend des 24. Dezember ein Weihnachtsfest inklusive Weihnachtsessen für alle. (Symbolbild) © 123rf/jetsam86 Bei der traditionellen "Langen Nacht am Heiligen Abend" öffnet die Weißfrauen-Diakoniekirche im Frankfurter Bahnhofsviertel bis in den Morgen des 25. Dezember hinein ihre Tore für jeden, der kommen möchte, wie die Diakonie Frankfurt mitteilte. Die Besucherinnen und Besucher werden dazu eingeladen, "am Heiligen Abend an schön gedeckten Tischen eine ganze Nacht lang" gemeinsam Weihnachten zu feiern, erklärte eine Sprecherin. Die Kirche in der Gutleutstraße 20 (Ecke Weserstraße) öffne am 24. Dezember ab 17.30 ihre Pforten. Um 18 Uhr beginne dann die "Lange Nacht" mit einem Weihnachtsgottesdienst. Im Anschluss gebe es ab etwa 19 Uhr ein Weihnachtsessen für alle: "Es gibt Rindergulasch mit Klößen, feines Putenragout in Champignonsauce mit Bandnudeln oder veganes Kichererbsen-Linsen-Dal mit Zucchini und Pita-Brot." Dabei sorge ein Team von rund 60 ehrenamtlichen Helfern dafür, dass alle Gäste gut versorgt werden. Die Veranstalter rechnen mit rund 300 Besucherinnen und Besuchern. Von etwa 21.30 Uhr an gebe es dann Livemusik, ein Gitarrist spiele Folkmusik. Zudem gebe es "Zeit für Gespräche und Spiele" bei Tee oder Kaffee. Langen Nacht am Heiligen Abend: Übernachten in der Kirche möglich Nach dem Essen gibt es bei der "Langen Nacht am Heiligen Abend" Musik sowie Raum für Gespräche und Spiele. (Symbolbild) © 123RF/deleter Ein weiteres besonderes Angebot in der Weißfrauen-Diakoniekirche bei der "Langen Nacht am Heiligen Abend" richtet sich an alle wohnungslosen Menschen: "Jeder, der kein Obdach hat, kann mit Schlafsack und Isomatte ausgestattet in der warmen weihnachtlichen Kirche übernachten", hieß es. Dies sei schon seit der ersten "Langen Nacht" in Frankfurt im Jahr 2004 ein Grundgedanke des Events. Niemand solle "nach dem Weihnachtsgottesdienst wieder zurück unter die Brücke gehen müssen oder alleine in der Wohnung sitzen", unterstrich die Sprecherin. Am 25. Dezember steht dann ab 8 Uhr zum Ausklang ein Weihnachtsfrühstück in der Kirche auf dem Programm.

