So groß wie ein Fußballstadion: Riesiger Asteroid rast auf Erde zu!

Erde - Alarm! Der "potenziell gefährliche" Asteroid "2024 ON" rast auf die Erde zu und wird uns nächste Woche nur knapp verfehlen. Der Felsbrocken ist so groß wie ein Fußballstadion und wurde erst kürzlich entdeckt.

Der Asteroid wird uns "knapp" verfehlen, glauben Wissenschaftler. © 123rf/pavelshlykov

Der Asteroid misst 260 Meter im Durchmesser und nähert sich sehr schnell. Sollte "2024 ON" die Erde treffen, wäre das verheerend.

Nach NASA-Informationen wird der Felsbrocken am kommenden Dienstag in einem Abstand von knapp einer Million Kilometern an uns vorbeiziehen. Das entspricht dem 2,6-fachen Abstand zwischen Erde und Mond. Die NASA versichert: "2024 ON" wird uns verfehlen.

Danach verschwindet "2024 ON" mit bis zu 40.000 Kilometern pro Stunde wieder in den Tiefen des Sonnensystems. Im November 2035 wird der Asteroid wiederkehren - dann allerdings in einem komfortablen Abstand von mehreren Milliarden Kilometern.

Doch 2109 könnte uns der Asteroid wieder gefährlich werden: Dann kommt uns "2024 ON" näher als der Mond. Sollte er uns wider Erwarten treffen, könnte das Ergebnis katastrophal sein - gigantische Tsunamis, Wetterveränderungen bis hin zu einem möglichen Massenaussterben.