So cool sieht eine Sonnenfinsternis im Weltall aus: NASA veröffentlicht beeindruckende Bilder vom Mond

Houston (Texas) - Die NASA hat eindrucksvolle Bilder von der dunklen Seite des Mondes veröffentlicht.

Sonnenfinsternis im All: Der Mond verdeckt die Sonne. Am linken Rand des Mondes reflektiert die Erde das Sonnenlicht und erhellt dort den Mond, während der Rest des Erdtrabanten völlig dunkel ist. © NASA

Während sich die "Artemis 2"-Astronauten mit ihrer Orion-Raumkapsel auf dem Rückflug befinden, haben es erste Aufnahmen von der Rückseite des Mondes bereits auf die Erde geschafft.

"Die ersten Vorbeiflugbilder des Mondes, die von den NASA-Astronauten von Artemis 2 während ihres historischen Testflugs aufgenommen wurden, zeigen einige Regionen, die kein Mensch gesehen hat, darunter eine seltene Sonnenfinsternis im Weltraum", schrieb die NASA in einer Mitteilung.

Zudem konnte die Crew beobachten, wie die Erde hinter dem Mond auf- beziehungsweise untergeht oder wie insgesamt sechs Meteoriten auf dem Mond einschlugen.

Alle Bilder findet Ihr in der NASA-Galerie.

Unterdessen hat die Orion-Raumkapsel auf ihrem Rückflug zur Erde die erste Kurskorrektur vorgenommen.