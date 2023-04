Geschlecht des Babys bestimmen: Neue Studie belegt, dass Spermien den Unterschied machen

New York (USA) - Das richtige Essen, eine bestimmte Musikrichtung, die optimale Schlafposition: Im Netz tummeln sich etliche Tipps, die Schwangeren bei der Beeinflussung des Geschlechts ihres Babys helfen sollen. Laut einer neuen Studie steckt die Antwort aufs Geschlecht aber bereits in den Spermien des Mannes - um genau zu sein, in deren Gewicht.