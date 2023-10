Grusel-Fund am Badestrand: Bizarre Kreatur mit messerscharfen Zähnen und Tentakel entdeckt

Los Angeles - Schauderhaft! Vor der Küste Kaliforniens wurde eine bizarre Kreatur angespült . Der pechschwarze Raubfisch hat messerscharfe Zähne und einen Tentakel am Kopf. Die Kadaver wurde an die Behörden übergeben.

Diese Kreatur fanden Passanten am Strand. © Facebook/Crystal Cove State Park

Grusel-Fund am Badestrand!

Der merkwürdige Fisch wurde am vergangenen Freitag von Passanten am Strand von Crystal Cove (bei Los Angeles) entdeckt. Das knapp 50 Zentimeter lange Tier hat ein riesiges Maul, gespickt mit Zähnen so scharf wie Glasscherben. Dazu trägt es einen merkwürdigen Stiel am Kopf.

Ratlosigkeit bei Badegästen und Rettungsschwimmern: Sie informierten sicherheitshalber die Ranger vom Crystal Cove Naturschutzgebiet. Und die rückten aus, schauten sich die Kreatur genau an und tüteten den Kadaver ein.

Später die Erklärung: Beim Grusel-Fisch vom Crystal Cove Strand handelt es sich offenbar um einen Pazifischen Fußballfisch - ein besonders geheimnisvoller Tiefseefisch aus der Gattung der Anglerfische, erklärten die Ranger am Montag auf Facebook. Wie er an der Strand kam? Unklar.

Der Raubfisch wurde an die Behörde California Department of Fish and Wildlife (CDFW) zu weiteren Untersuchungen übergeben.