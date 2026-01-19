Könnte ein kleiner Stich in den Finger bald Alzheimer feststellen?

USA - Ein kleiner Stich in den Finger und vielleicht wissen wir schon bald, wie es um uns bestellt ist. Eine internationale Alzheimer-Studie testet derzeit den sogenannten "Fingerstichtest" - Mediziner und Betroffene erhoffen sich Großes.

Weltweit leiden rund 30 bis 33 Millionen Menschen an Alzheimer. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

In Großbritannien, den USA und Kanada nehmen aktuell rund 1000 Menschen (Alter: über 60 Jahre) an einem Forschungsprojekt teil, bei dem ein einfacher Fingerstich-Bluttest Hinweise auf Alzheimer liefern soll.

Ziel des Ganzen ist es, bestimmte Eiweiße im Blut zu erkennen, die mit der Entstehung der Krankheit in Verbindung stehen - Fachleute sprechen von den sogenannten "Biomarkern" (Frühwarnzeichen).

Einer der Teilnehmer ist der Londoner Hausarzt Dr. Michael Sandberg. Für ihn ist die Studie mehr als reine Wissenschaft, berichtet BBC. Seine Mutter litt an Alzheimer. "Ich habe ihren langsamen Abbau miterlebt. Das vergisst man nie", erklärte er.

Die Studie wird von der medizinischen Forschungsorganisation "LifeArc" gemeinsam mit der "Global Alzheimer's Platform Foundation" geleitet.

"Wir untersuchen drei Proteine im Blut, die eng mit Alzheimer verknüpft sind. Ihre Menge und Zusammensetzung könnten zeigen, ob jemand ein erhöhtes Risiko hat", erklärte Dr. Giovanna Lalli von LifeArc.

