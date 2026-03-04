Urzeit-Krimi: Massengrab für Riesenlurche gibt Rätsel auf

Hof - Mindestens zehn verendete Riesenlurche auf einem Fleck: Dieser Fossilien-Fund in einem unterfränkischen Steinbruch im Jahr 2021 war für die Experten vom Landesamt für Umwelt (LfU) ein spannender Kriminalfall aus der Urzeit, der nun wohl gelöst ist.

Der Leiter der Abteilung Geologischer Dienst des Landesamtes für Umwelt, Roland Eichhorn, neben dem gefundenen Unterkieferkochen eines Cyclotosaurus. © Nicolas Armer/dpa

"Fundort war nicht der Tatort", sagt Roland Eichhorn, Leiter des Geologischen Dienstes am LfU.

Der Präparator des Fundes habe zwischen den Zähnen der Lurche grünlichen Tonstein gefunden, in der Umgebung des Fundorts habe es aber nur gelblichen Sand gegeben, berichtete Eichhorn.

Und so gibt es nun eine Hypothese zu dem, was vor rund 230 Millionen Jahren mit den Tieren passiert sein könnte: Die Riesenlurche befanden sich in Tümpeln mit grünlichem Schlamm. In einer akuten Dürreperiode hätten sich diese Topjäger dort versammelt und alles gejagt, was noch auffindbar gewesen sei, sagte Eichhorn. Doch als der Tümpel ausgetrocknet sei, seien die Tiere verendet.

In der nächsten Regenzeit könnten die Überreste der Lurche dann weggeschwemmt worden sein, sodass man die Fossilien viele Millionen Jahre später im Steinbruch Rauhenebrach (Landkreis Haßberge) entdeckte.