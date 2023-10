Nobelpreis-Gewinner unter falscher Telefonnummer nicht zu erreichen!

Für ihre Forschung an mRNA-Corona-Impfstoffen wurden Drew Weissmann (64, l.) und Katalin Kariko (68, r.)mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. (Archivbild) © Peggy Peterson/Penn Medicine/AP/dpa

Das Karolinska-Institut in Stockholm habe ihn nicht erreichen können, weil es eine falsche Nummer gehabt habe, sagte Weissman am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Preisträger an der University of Pennsylvania in Philadelphia.

Karikó war zuvor am frühen Morgen an der US-Ostküste von ihrem Mann ans Telefon geholt worden, der von dem Anruf aus Stockholm geweckt wurde, wie die Wissenschaftlerin sagte.

Sie habe dem Institut dann die Nummer von Weissman gegeben und ihm auch eine SMS geschrieben.

"Wir sind aber beide erstmal davon ausgegangen, dass uns da jemand einen Streich gespielt hat", sagte Weissman. Erst als die Auszeichnung offiziell verkündet worden sei, hätten sie beide es auch sicher geglaubt.