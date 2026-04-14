Schlaf-Studie enthüllt: Das stört Pärchen am meisten im Bett – und ohne das geht's gar nicht

Zürich - Ob geklaute Bettdecken, ungleicher Schlafrhythmus oder lautes Schnarchen: Europas Pärchen sind genervt voneinander. Das beweist zumindest eine neue Schlaf-Studie vom Meinungsforscher "YouGov". Doch warum halten sie trotzdem an einem gemeinsamen Schlafplatz fest?

Eine geklaute Bettdecke führt häufig zu schlaflosen Nächten. © 123RF/bbtreesubmission

Insgesamt 2663 Menschen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich haben in der neuen Studie der Meinungsforscher ihre Bett-Vorlieben preisgegeben.

Dabei wird deutlich: In Deutschland und Österreich bevorzugen drei von fünf Pärchen separate Decken. Auch deshalb kämpft hier nur jeder Zehnte mit einer geklauten Bettdecke.

Unvorstellbar ist das hingegen in Deutschlands Nachbarländern: So stecken vier von fünf italienischen und französischen Pärchen unter einer Decke.

Doch das führt auch häufiger zu Zankereien im heimischen Schlafzimmer: Denn während sich in Frankreich jeder Vierte über eine weggezogene Decke ärgert, wird jeder fünfte Italiener wegen des Deckenklaus um seinen Schönheitsschlaf gebracht.

Währenddessen scheiden sich in der Schweiz am stärksten die Geister: Die Hälfte der Liebenden schlüpft unter getrennte Bettdecken, ein Drittel teilt sie sich.