Schreie bei Stress oder Verletzungen: Neue Studie enthüllt, wie laut Pflanzen sind

Tel Aviv (Israel) - Wer jetzt an schreiende Alraunen aus der magischen Welt von Harry Potter denken muss, liegt vielleicht gar nicht mal so falsch. Gestresste oder verletzte Pflanzen geben laut einer neuen Studie Geräusche von sich, die kaum hörbar sind und deutlich dem Befinden der Gewächse zuzuordnen sind.

Zum Vergleich: Hunde und Katzen hören etwa bis 60 Kilohertz. Und die untersuchten Pflanzen gaben Geräusche in einer Frequenz von 40 bis 80 Kilohertz von sich. Gut möglich also, dass unsere Haustiere hören, wenn die Pflanzen auf dem Fensterbrett zu lange nicht gegossen wurden.

Tatsächlich konnten die Mikrofone einiges an "Gesprächsstoff" der Gewächse aufzeichnen: Sind sie durstig oder gestresst, so geben sie wohl "knallende Geräusche" von sich.

Auch wenn auf einer Blumenwiese kein Ort für aktiven Klatsch und Tratsch ist, soll es laut Forscherin Lilach Hadany wohl recht laut dort zugehen. (Symbolfoto) © 123RF/inaquim

Die Forscher gehen davon aus, dass Blumen, Bäume und Sträucher so relevante Informationen an andere Pflanzen, aber auch Tiere senden können, die in der Lage sind Frequenzen in dieser Höhe wahrzunehmen.

"Wir gehen davon aus, dass in der Natur die von Pflanzen abgegebenen Geräusche von Lebewesen in der Nähe wie Fledermäusen, Nagetieren, verschiedenen Insekten und möglicherweise auch anderen Pflanzen wahrgenommen werden – welche die hohen Frequenzen hören und relevante Informationen ableiten können", so Hadany.

"Mit den richtigen Werkzeugen" könnten auch Menschen die leisen Nachrichten zur Pflege der pflanzlichen Schützlinge nutzen.

Die Wissenschaftlerin witzelte: "Anscheinend kann eine idyllische Blumenwiese ein ziemlich lauter Ort sein. Es ist nur so, dass wir die Geräusche nicht hören können."

Aber auch wenn so Informationen übermittelt werden können, soll nicht davon ausgegangen werden, dass Pflanzen aktiv miteinander kommunizieren. Die Geräusche könne man eher als "Reaktion von Pflanzen auf Stress" ansehen.