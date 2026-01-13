Torkeln ohne Alkohol? Forscher erklären kurioses Phänomen

San Diego (USA) - Nach Hause torkeln statt gehen, wenn aus einem Feierabendbier zehn geworden sind? Logisch. Manche Menschen aber brauchen gar keinen Alkohol, um betrunken zu sein ...

Alkohol macht Menschen betrunken - manche produzieren ihn im eigenen Körper. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa | Robert Michael

Sie brauen den Alkohol in ihrem Darm schlichtweg selbst! Nach dem Konsum von Kohlenhydraten machen sich bestimmte, ethanolproduzierende Darmbakterien ans Werk.

Darauf deuten die Ergebnisse der bislang größten Studie über das seit dem 19. Jahrhundert bekannte "Eigenbrauer-Syndrom" hin, über die Science berichtet.

"Diese Krankheit ist für Familien furchtbar. Den Patienten wird nicht geglaubt", erklärt Studienleiter Bernd Schnabl von der University of California in San Diego gegenüber dem Magazin.

Seine Studie bestätigt einen Verdacht, den Forscher erst seit wenigen Jahren haben - dass höchstwahrscheinlich Bakterien statt Hefepilze Grund für die ungewöhnliche Darmaktivität sind.