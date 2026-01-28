Warum erkranken Frauen häufiger an Alzheimer? Forscher haben nun einen Zusammenhang herausgefunden

Großbritannien - Unfassbare Erkenntnisse aus Großbritannien ! Eine Untersuchung zeigte nun anhand von messbaren Werten, dass sich das Gehirn einer Frau in der Menopause und das eines Alzheimer-Patienten gar nicht so sehr unterscheiden.

Im Durchschnitt beginnt die Menopause bei Frauen ab 50 Jahren - ein Zeichen dafür kann das Ausbleiben der Periode sein. (Symbolfoto) © 123RF/dikushin

Für die Studie werteten Wissenschaftler an der Cambridge University die Gesundheitsdaten von rund 125.000 Frauen in ihren Wechseljahren aus. Wie das Forschungs-Magazin Psychological Medicine berichtete, unterzogen sich ein Zehntel der Probanden einer Magnetresonanztomografie (MRT).

So konnten das Volumen und die Struktur von verschiedenen Hirnregionen gemessen werden.

Im Fokus der Forschenden standen vor allem das "Gedächtnis, Lernen und die emotionale Verarbeitung", erklärte das Wissensblatt. Bei einigen Teilnehmerinnen zeigte sich nach dem MRT bereits ein Verlust der "grauen Substanz" - ein essenzieller Bestandteil für die Verarbeitung im Kopf.

"Das sind genau jene Hirnareale, die häufig früh von der Alzheimer-Krankheit betroffen sind", erläuterte Barbara Sahakian, Professorin an der Universität Cambridge. Die Menopause könne Frauen dadurch möglicherweise langfristig anfälliger machen.

"Das erklärt nicht alles, aber es könnte helfen, zu verstehen, warum wir nahezu doppelt so viele Demenzfälle bei Frauen wie bei Männern sehen", verdeutlichte die Neurowissenschaftlerin.