American-Football-Quiz: Bist Du bereit für den Super Bowl?

American Football begeistert Millionen - besonders beim Super Bowl trotzen auch viele Deutsche der späten Stunde und verfolgen eines der größten und teuersten Sportevents der Welt. Doch wie gut kennst Du die NFL-Regeln, Teams, Rekorde und typische Football-Begriffe? Dieses American-Football-Quiz stellt Dein Wissen auf die Probe.
American-Football-Quiz: 15 Fragen zu Super Bowl, NFL und GFL
Auswertung: Rookie oder Veteran?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Das war noch etwas holprig. Vermutlich bist Du ein Neuling in der Welt des American Footballs. Es ist an der Zeit, die Regeln, Begriffe und Hintergründe besser kennenzulernen.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Solide Leistung! Du kennst die Grundlagen des Sports und Super Bowls. Perfekt, um nun tiefer in den Sport und seine Kultur einzutauchen.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Stark! Du scheinst ein echter Football-Fan zu sein. Ob Regeln, Stars oder Erfolge - Dein Wissen zu NFL und Super Bowl sitzt.
Trotz steigender Beliebtheit kommt American Football in Deutschland noch lange nicht an Fußball, Handball und Co. heran. Wie gut Du Dich dennoch mit dem Mannschaftssport auskennst, konntest Du im American-Football-Quiz zeigen.
Ob German Football League oder Super Bowl - TAG24 hält Dich mit den News zu American Football auf dem Laufenden.
