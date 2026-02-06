American-Football-Quiz: Bist Du bereit für den Super Bowl?

Teste Dein Wissen zu American Football und dem Super Bowl! 15 spannende Quizfragen zu Regeln, NFL, Stars und Rekorden - jetzt mitspielen!

American Football begeistert Millionen - besonders beim Super Bowl trotzen auch viele Deutsche der späten Stunde und verfolgen eines der größten und teuersten Sportevents der Welt. Doch wie gut kennst Du die NFL-Regeln, Teams, Rekorde und typische Football-Begriffe? Dieses American-Football-Quiz stellt Dein Wissen auf die Probe. Mehr Quizspaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren Wissensquizzen.

Wie lange dauert ein reguläres Footballspiel (ohne Pausen)? zweimal 30 Minuten dreimal 20 Minuten viermal 15 Minuten viermal 20 Minuten Wann fand der erste Super Bowl statt? 1958 1967 1972 1981 Wie viele Spieler stehen beim American Football pro Team auf dem Feld? neun zehn elf zwölf Welche Punktzahl kann man nicht mit einem einzigen Spielzug erzielen? zwei drei vier sechs Wie nennt man einen Pass, der abgefangen wird? Fumble Interception Sack Handoff Wie viele Teams spielen aktuell (2026) in der NFL? 28 30 32 36 Wie nennt man das Spiel vor dem Super Bowl? Divisional Game Conference Championship Wild Card Game Pro Bowl Wie heißt die Trophäe des Super Bowls? NFL Cup Champions Bowl Vince Lombardi Trophy Stanley Cup Welches Team gewann den ersten Super Bowl? Chicago Bears Dallas Cowboys Kansas City Chiefs Green Bay Packers Welche Teams haben bisher die meisten Super Bowls gewonnen (Stand 2025)? Pittsburgh Steelers und New England Patriots New England Patriots und Kansas City Chiefs Dallas Cowboys und Pittsburgh Steelers Green Bay Packers und Dallas Cowboys Welcher Spieler hat mit insgesamt sieben Siegen die meisten Super-Bowl-Ringe? Charley Haley Patrick Mahomes Tom Brady Travis Kelce Was waren die meisten Siege eines Teams in Folge? keine Folge (ein Sieg) zwei drei vier Aufgrund der Werbung und Halftime-Show ist der Super Bowl auch kulturell bedeutend. Wer trat nie in der Halftime-Show auf? Michael Jackson Beyoncé Bruce Springsteen Taylor Swift Der Name der Veranstaltung entspricht der fortlaufenden Nummer des Endspiels. Wie heißt der Super Bowl 2026 offiziell? Super Bowl LIX Super Bowl LX Super Bowl LXI Super Bowl LVI Wie viele Teams spielen aktuell (2026) in der German Football League? 12 15 16 22

Auswertung: Rookie oder Veteran?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten: Das war noch etwas holprig. Vermutlich bist Du ein Neuling in der Welt des American Footballs. Es ist an der Zeit, die Regeln, Begriffe und Hintergründe besser kennenzulernen. 🟡 6 bis 10 richtige Antworten: Solide Leistung! Du kennst die Grundlagen des Sports und Super Bowls. Perfekt, um nun tiefer in den Sport und seine Kultur einzutauchen. 🟢 11 bis 15 richtige Antworten: Stark! Du scheinst ein echter Football-Fan zu sein. Ob Regeln, Stars oder Erfolge - Dein Wissen zu NFL und Super Bowl sitzt.

