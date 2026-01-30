Bereit fürs größte Sport-Event der Welt? Teste Dich im Quiz zu den Olympischen Winterspielen

Teste Dein Wissen zu den Olympischen Winterspielen: 15 spannende Quizfragen zu Geschichte, Sportarten & Erfolgen. Jetzt mitmachen!

Am 6. Februar ist es so weit: Zwei Wochen lang messen sich bis zum 22. Februar die besten Athletinnen und Athleten der Welt in den wohl angesehensten Sportwettkämpfen. Teste in diesem Quiz zu den Olympischen Winterspielen jetzt Dein Wissen zu Wintersport, Olympiageschichte und Austragungsorten. Finde heraus, wie gut Du wirklich vorbereitet bist! Mehr Quizspaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und anderen Wissensquizzen.

Olympische Winterspiele: 15 spannende Quizfragen

In welchem Jahr fanden die ersten Olympischen Winterspiele statt? 1912 1924 1932 1944 In welchem Land wurden sie erstmals ausgetragen? Schweiz Norwegen Frankreich Österreich Wie oft finden Olympische Winterspiele statt? Alle zwei Jahre Alle vier Jahre Alle acht Jahre Unregelmäßig Welche Farbe ist bei den olympischen Ringen nicht vertreten? Schwarz Gelb Grün Orange Welche dieser Sportarten war 1924 bereits olympisch? Eiskunstlauf Snowboard Shorttrack Ski Freestyle Welche Nation gewann bisher die meisten Medaillen bei Winterspielen? Russland Deutschland (ohne die DDR) USA Norwegen Welcher Athlet bzw. welche Athletin hat bisher am meisten Medaillen bei den Olympischen Winterspielen gewonnen? Marit Bjørgen Ole Einar Bjørndalen Bjørn Dæhlie Ljubow Jegorowa Welche Disziplinen kombiniert die Nordische Kombination? Bob und Skeleton Abfahrt und Slalom Skispringen und Skilanglauf Short Track und Eisschnelllauf Wie alt ist die bisher jüngste Gewinnerin bei den Olympischen Winterspielen (Stand 2025)? 13 16 17 19 Für Männer ist Skispringen bereits seit 1924 eine olympische Disziplin. Seit wann ist sie auch für Frauen olympisch? 1964 1988 1998 2014 Die Olympischen Winterspiele finden 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Welches Land hat sich ebenfalls als Austragungsort beworben? Kanada (Calgary) Schweden (Åre) Österreich (Graz) USA (Salt Lake City) Welche Disziplin wird 2026 erstmals bei Olympischen Winterspielen dabei sein? Skibergsteigen Ice Cross Eisschwimmen Wintertriathlon Wie viele Spieler stehen beim Eishockey pro Team gleichzeitig auf dem Eis? vier fünf sechs sieben Wie nennt man den Zielbereich im Curling? Zentrum Tor Haus Feld Wie heißen die diesjährigen Maskottchen für die Spiele in Mailand und Cortina? Neve und Gliz Tina und Milo Phevos und Athene Quatchi und Miga

Auswertung: Highlight-Gucker oder Dauer-Streamer?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten: Da ist noch ordentlich Luft nach oben! Die Olympischen Winterspiele haben viele spannende Disziplinen sowie legendäre Athleten und Athletinnen - entdecke sie bei den diesjährigen Wettkämpfen! 🟡 6 bis 10 richtige Antworten: Solide Leistung! Du kennst Dich schon ganz gut aus, aber ein paar olympische Highlights warten noch darauf, von Dir entdeckt zu werden. 🟢 11 bis 15 richtige Antworten: Starke Performance! Du scheinst ein Wintersport-Kenner zu sein und hast echt olympisches Wissen. Respekt!

Wie gut kennst Du Dich mit den Olympischen Winterspielen 2026 aus? © Bildmontage: dpa/Daniel Karmann, dpa/Peter Kneffel, dpa/dpa-Zentralbild/Michael Kappeler