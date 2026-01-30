Bereit fürs größte Sport-Event der Welt? Teste Dich im Quiz zu den Olympischen Winterspielen
Am 6. Februar ist es so weit: Zwei Wochen lang messen sich bis zum 22. Februar die besten Athletinnen und Athleten der Welt in den wohl angesehensten Sportwettkämpfen. Teste in diesem Quiz zu den Olympischen Winterspielen jetzt Dein Wissen zu Wintersport, Olympiageschichte und Austragungsorten. Finde heraus, wie gut Du wirklich vorbereitet bist!
Olympische Winterspiele: 15 spannende Quizfragen
Auswertung: Highlight-Gucker oder Dauer-Streamer?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Da ist noch ordentlich Luft nach oben! Die Olympischen Winterspiele haben viele spannende Disziplinen sowie legendäre Athleten und Athletinnen - entdecke sie bei den diesjährigen Wettkämpfen!
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Solide Leistung! Du kennst Dich schon ganz gut aus, aber ein paar olympische Highlights warten noch darauf, von Dir entdeckt zu werden.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Starke Performance! Du scheinst ein Wintersport-Kenner zu sein und hast echt olympisches Wissen. Respekt!
Wie die Wintersportlerinnen und -sportler bei den eigentlichen Wettkämpfen konntest Du Dich im Quiz zu den Olympischen Winterspielen beweisen oder Neues dazulernen.
Wenn Du weiterhin nichts verpassen möchtest, bleibst Du mit den Olympia-News auf dem Laufenden.
Titelfoto: Bildmontage: dpa/Daniel Karmann, dpa/Peter Kneffel, dpa/dpa-Zentralbild/Michael Kappeler